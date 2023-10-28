Израильские военные зашли в северную часть сектора Газа

Израильские солдаты зашли в северные районы сектора Газа, расширив зону своей наземной деятельности. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, пишет газета The Times of Israel.

Как он сказал, военнослужащие страны постепенно «продвигаются по этапам боевых действий» в палестинском анклаве. При этом наземные силы ЦАХАЛ продолжают проводить операции на территории сектора Газа.

«Пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские силы, участвующие в операции, действуют при поддержке массированного [воздушного] огня», — уточнил представитель израильских войск.

Он добавил, что после расширения зоны проведения операции в секторе Газа ни один из бойцов ЦАХАЛ еще не пострадал.

27 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные страны нанесли удары по 150 подземным целям на территории сектора Газа. Согласно заявлению, израильские солдаты атаковали подземные туннели и иную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

В этот же день издание Axios опубликовало статью, в которой говорилось о возможной причине активизации ЦАХАЛ в секторе Газа. По информации СМИ, решение о расширении зоны операции могло быть принято из-за провала переговоров об освобождении заложников.

Ранее посол Израиля во Франции Рафаэль Морав оценил возможность участия иностранцев в операциях против палестинского движения ХАМАС.