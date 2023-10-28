В Херсонской области уничтожили украинский Су-25

На Херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: самолет Су-25 с экипажем», — говорится в сообщении.

Также был нанесен удар по Вооруженным силам Украины в районе острова Алешкинский и малого железнодорожного моста, по гаубице Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Тягинка, по 120-мм минометному расчету и боекомплект к нему в районе населенного пункта Львово.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) с 1 октября текущего года уничтожили 31 самолет и три вертолета Воздушных сил Украины. Как заявили в ведомстве, речь идет о 20 самолетах МиГ-29, восьми штурмовиках Су-25, бомбардировщике Су-24, двух учебно-боевых самолетах Л-39 и трех вертолета Ми-8.

Ранее российские средства ПВО сбили три украинских самолета МиГ-29.