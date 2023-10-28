Истребитель Израиля нанес удар по военному объекту «Хезболлы» в Ливане

Истребитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу, 28 октября, нанес удар по военному объекту «Хезболлы» в Ливане в ответ на запуск ракет по Израилю в пятницу, 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба армии.

«В пятницу... «Хезболла» попыталась запустить ракеты по территории Израиля. Ракеты упали в Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью в ответ израильский истребитель нанес удар по военному объекту «Хезболла» в Ливане.

До этого стало известно, что истребители армии Израиля нанесли в ночь на 28 октября удар по командиру воздушных сил (ВС) ХАМАС Асему Абу Ракабе. По данным ЦАХАЛ, военный участвовал в планировании боевых действий на территории населенных пунктов около сектора Газа 7 октября текущего года.

Израиль накануне усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ХАМАС заявил о столкновениях с армией Израиля на севере и востоке сектора Газа.