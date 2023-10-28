Израильские военные атаковали 150 подземных целей на севере сектора Газа

Израильские солдаты в ночь на 28 октября нанесли удары по подземным целям, расположенным на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении указано, что всего военнослужащие страны поразили 150 объектов палестинского движения ХАМАС. При этом для проведения данной операции в воздух были подняты истребители, уточняется в публикации.

«За ночь <...> ЦАХАЛ нанес удары по <...> подземным целям на севере сектора Газа, включая туннели террористов, подземные боевые помещения и дополнительную подземную инфраструктуру», — подчеркнули в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Утром в тот же день представители израильских войск рассказали, что ночью солдаты нанесли удар по командиру воздушных сил палестинского движения ХАМАС Асему Абу Ракабе. Согласно информации ЦАХАЛ, он принимал участие в планировании боевых действий в населенных пунктах возле сектора Газа. В первую очередь речь идет о нападении, произошедшем 7 октября.

До этого телеканал Al Jazeera сообщил об обстреле медицинских учреждений на территории сектора Газа. По данным СМИ, израильские военные нанесли удары по палестинскому анклаву в районе больницы «Шифа» и индонезийского госпиталя.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.