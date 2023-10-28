Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израильские военные атаковали 150 подземных целей на севере сектора Газа

ЦАХАЛ ударил по 150 подземным объектам на севере Газы

Израильские солдаты в ночь на 28 октября нанесли удары по подземным целям, расположенным на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении указано, что всего военнослужащие страны поразили 150 объектов палестинского движения ХАМАС. При этом для проведения данной операции в воздух были подняты истребители, уточняется в публикации.

«За ночь <...> ЦАХАЛ нанес удары по <...> подземным целям на севере сектора Газа, включая туннели террористов, подземные боевые помещения и дополнительную подземную инфраструктуру», — подчеркнули в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Утром в тот же день представители израильских войск рассказали, что ночью солдаты нанесли удар по командиру воздушных сил палестинского движения ХАМАС Асему Абу Ракабе. Согласно информации ЦАХАЛ, он принимал участие в планировании боевых действий в населенных пунктах возле сектора Газа. В первую очередь речь идет о нападении, произошедшем 7 октября.

До этого телеканал Al Jazeera сообщил об обстреле медицинских учреждений на территории сектора Газа. По данным СМИ, израильские военные нанесли удары по палестинскому анклаву в районе больницы «Шифа» и индонезийского госпиталя.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий