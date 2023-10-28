Истребители Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС

Истребители армии Израиля нанесли в ночь на 28 октября удар по командиру воздушных сил (ВС) ХАМАС Асему Абу Ракабе. Об этом армейская пресс-служба заявила в официальном Telegram-канале.

«Основываясь на данных разведки ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля, ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе», — уточнили в военном ведомстве страны.

По данным ЦАХАЛ, военный участвовал в планировании боевых действий на территории населенных пунктов около сектора Газа 7 октября текущего года.

Также поясняется, что он связан с руководством боевиков, попавших в Израиль на парапланах. Кроме того, глава воздушной группировки ХАМАС отвечал за атаки БПЛА на посты израильских военнослужащих.

До этого ХАМАС заявил о столкновениях с ВС Израиля на севере и востоке сектора Газа.

Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.