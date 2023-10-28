Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Истребители Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС

Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командиру воздушных сил ХАМАС Асему Абу Ракабе

Истребители армии Израиля нанесли в ночь на 28 октября удар по командиру воздушных сил (ВС) ХАМАС Асему Абу Ракабе. Об этом армейская пресс-служба заявила в официальном Telegram-канале.

«Основываясь на данных разведки ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля, ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе», — уточнили в военном ведомстве страны.

По данным ЦАХАЛ, военный участвовал в планировании боевых действий на территории населенных пунктов около сектора Газа 7 октября текущего года.

Также поясняется, что он связан с руководством боевиков, попавших в Израиль на парапланах. Кроме того, глава воздушной группировки ХАМАС отвечал за атаки БПЛА на посты израильских военнослужащих.

До этого ХАМАС заявил о столкновениях с ВС Израиля на севере и востоке сектора Газа.

Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий