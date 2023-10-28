Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия убедила МАГАТЭ в отсутствии танков на Запорожской АЭС

Постпред в Вене Ульянов: Россия никогда не размещала тяжелое вооружение на ЗАЭС

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Российские войска никогда не размещали тяжелое вооружение по типу танков и артиллерии на Запорожской АЭС, в чем могли убедиться инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров станции. Об этом РИА Новости рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, с допуском экспертов МАГАТЭ на некоторые объекты АЭС порой возникают «шероховатости», поскольку при организации любого из осмотров российская сторона руководствуется соображениями безопасности.

Однако Ульянов заверил, что при создании подходящих условий инспекторы могут спокойно изучить ситуацию на интересующем их объекте.

«С самого начала российская сторона не размещала там тяжелые вооружения, нет их там и сейчас. Инспекторы имеют возможность в этом убедиться», — считает Ульянов.

Он заключил, что специалисты МАГАТЭ уже посетили три крыши ядерных реакторов и убедились: на объектах нет тяжелых вооружений, включая артиллерию, РСЗО или танки.

Ранее в российском МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий