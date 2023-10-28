Россия убедила МАГАТЭ в отсутствии танков на Запорожской АЭС

Российские войска никогда не размещали тяжелое вооружение по типу танков и артиллерии на Запорожской АЭС, в чем могли убедиться инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров станции. Об этом РИА Новости рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, с допуском экспертов МАГАТЭ на некоторые объекты АЭС порой возникают «шероховатости», поскольку при организации любого из осмотров российская сторона руководствуется соображениями безопасности.

Однако Ульянов заверил, что при создании подходящих условий инспекторы могут спокойно изучить ситуацию на интересующем их объекте.

«С самого начала российская сторона не размещала там тяжелые вооружения, нет их там и сейчас. Инспекторы имеют возможность в этом убедиться», — считает Ульянов.

Он заключил, что специалисты МАГАТЭ уже посетили три крыши ядерных реакторов и убедились: на объектах нет тяжелых вооружений, включая артиллерию, РСЗО или танки.

Ранее в российском МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.