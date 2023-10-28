Байден объяснил удары США по объектам в Сирии

Президент США Джо Байден заявил, что удары военных его страны по объектам в Сирии были нужны для защиты американских граждан и якобы соответствовали положению устава ООН, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты «предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН».

Как утверждает глава Белого дома, удары по объектам в этой арабской республике были нужны для защиты американцев как в самих США, так и за пределами страны. Он также выразил готовность и в будущем предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.

26 октября шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Байден приказал нанести удары по двум объектами в Сирии, которые, по данным американской стороны, использовались Ираном. По его словам, такое решение принято в ответ на серию атак на позиции американских военных.

Как подчеркнул Остин, Соединенные Штаты примут «дальнейшие необходимые меры», если проиранские группы продолжат атаковать американских военных.

Он также заявил, что удары ВС США по объектам Ирана в Сирии носят характер самообороны и не связаны с конфликтом между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в Ираке американцы предотвратили обстрел своей военной базы.