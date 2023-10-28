На Украине сообщили о нескольких взрывах в Херсоне

Несколько взрывов произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне прогремели несколько взрывов», — написал он.

Согласно информации главы ГВА, удар пришелся с левого берега, взрывы зафиксированы в центральной части города.

«Есть разрушения в частном секторе», — отметил Мрочко.

По его словам, информация о пострадавших сейчас уточняется, всем людям рекомендуется оставаться в безопасных местах и соблюдать осторожность.

Некоторое время назад на Украине сообщили о взрывах в Днепре и Одесской области.

10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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