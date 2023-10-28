Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что военнослужащие группировки отбили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.

Он уточнил, что российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское.

Савчук также рассказал, что в районе Торского участка группировка поразила штурмовые группы 63-й механизированной бригады противника.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожены более 120 военнослужащих, два БМП и САУ «Акация», — добавил он.

25 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ имитируют наступление на Краснолиманском направлении и в то же время пытаются вернуть под свой контроль утраченные позиции. По словам эксперта, таким образом украинские солдаты надеются «распылить» внимание ВС РФ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.