В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Израиля

Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что бригады «Аль-Кассам» сопротивляются наступлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

«Аль-Кассам» противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж», — говорится в сообщении.

В ХАМАС уточнили, что на земле между сторонами идут ожесточенные столкновения.

Власти Израиля отвергли ближневосточную резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн.

ЦАХАЛ также заявлял, что не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа.

В Армии обороны Израиля подтверждали, что израильские военные с высокой интенсивностью наносят удары по целям в секторе Газа, в ходе которых могут быть повреждены близлежащие строения.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».