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Военные США в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам

Пентагон: военные США в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам

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Hussein Malla/AP

В Пентагоне заявили, что военные США за последние десять дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает РИА Новости.

«Между 17 и 27 октября США и силы коалиции были атакованы, по меньшей мере, 14 раз в Ираке и шесть раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, суммарно 20 атак на текущую дату», — сообщили в американском минобороны.

Также в Пентагоне прокомментировали удары истребителей США, которые те 26 октября нанесли в целях «самообороны» по местам хранения оружия, использованным Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Сирии. Как утверждают в ведомстве, жертв в результате этой атаки нет.

23 октября стало известно, что американская база Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-востоке Сирии, была атакована двумя беспилотниками.

До этого военная авиабаза Ирака Айн-аль-Асад на западе страны в провинции Анбар, где помимо иракских войск размещены американские военнослужащие, была обстреляна ракетами.

Ранее сообщалось, что в Ираке американцы предотвратили обстрел своей военной базы.

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