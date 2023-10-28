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Сирены тревоги прозвучали на юге Израиля

ЦАХАЛ: сирены тревоги прозвучали на юге Израиля на границе с сектором Газа

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Сигналы воздушной тревоги вновь слышны в южных районах Израиля на границе с сектором Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в районе, окружающем сектор Газа», — указывается в публикации.

По информации армейской пресс-службы, сигналы предупреждают жителей о возможных ракетных обстрелах.

Накануне группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», входящая в структуру палестинского радикального движения ХАМАС, сообщила о вооруженных столкновениях с подразделениями ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа.

Незадолго до сигналов тревоги телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) наносят удары по сектору Газа в районе больницы «Шифа» и индонезийского госпиталя.

Ранее сирены прозвучали на северо-западе Израиля.

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