Израильские ВВС наносят удары по больницам сектора Газа

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) наносят удары по сектору Газа в районе больницы «Шифа» и индонезийского госпиталя. Такую информацию сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на собственного корреспондента.

«Ударам сейчас подвергаются территории близ больницы «Шифа» и индонезийской больницы», — отмечается в материале.

Иных подробностей и официальных комментариев пока нет.

Накануне группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», входящая в структуру палестинского радикального движения ХАМАС, сообщила о вооруженных столкновениях с подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере и востоке палестинского анклава.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.