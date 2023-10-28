На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Одесской области

В городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск) и Одесской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

По информации этого СМИ, в Днепре было «несколько взрывов».

28 октября стало известно, что в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

23 октября сообщалось о взрывах в Одессе.

Также под утро в понедельник стало известно о нескольких сериях взрывов в Кировоградской области Украины. Сначала издание «Зеркало недели» сообщило, что в Кировоградской области слышны очень громкие звуки. Затем украинское издание «Общественное» написало, что в Кировоградской области произошли повторные взрывы.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.