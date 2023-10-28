Глава ВОЗ заявил о полной потере связи с сотрудниками и медучреждениями в Газе

ООН совсем потеряла связь со своими сотрудниками, медучреждениями и партнерами по гуманитарным миссиям в секторе Газа, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.

«Мы полностью потеряли связь с нашим персоналом в Газе», — написал он.

По информации Гебрейесуса, утеряна коммуникация с медицинскими учреждениями, работниками здравоохранения и другими гуманитарными партнерами в палестинском анклаве.

«Эта блокада заставляет меня серьезно беспокоиться об их безопасности», — отметил глава ВОЗ, призвав к немедленной защите.

Незадолго до этого группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», входящая в структуру палестинского радикального движения ХАМАС, сообщила о вооруженных столкновениях с подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере и востоке сектора Газа.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.