Посол Израиля исключил участие иностранных военных в операциях страны

Посол Израиля во Франции Рафаэль Морав заявил, что еврейское государство не допускает возможность участия военных из других стран в своих операциях. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Europe 1.

«Израиль всегда боролся сам со своими врагами, и так будет продолжаться. Мы никогда не просили помощи в виде направления нам (иностранных) войск. Речи об отправке французских военнослужащих в Израиль или сектор Газа быть не может», — сказал дипломат, исключив какое-либо участие солдат французских вооруженных сил даже при наличии соответствующего желания со стороны Парижа.

Вместе с тем он допустил, Израиль будет сотрудничать с Францией «в вопросах разведки и борьбы с финансированием терроризма».

«В плане финансирования терроризма еще много работы, в частности в контексте использования криптовалют», — указал Морав.

Вечером 27 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. По его словам, военные активизировали авиаудары в секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.