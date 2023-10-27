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Боевое крыло ХАМАС сообщило о столкновениях с Израилем на севере и востоке Газы

ХАМАС заявил о столкновениях с ВС Ираиля на севере и востоке сектора Газа

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Majdi Fathi/Global Look Press

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», входящая в структуру палестинского радикального движения ХАМАС, сообщила о вооруженных столкновениях с подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере и востоке сектора Газа. Информация об этом появилась в Telegam-канале ХАМАС.

«На земле идут ожесточенные столкновения», — говорится в публикации.

Согласно информации канала, противостояние идет неподалеку от города Бейт-Ханун и в районах к востоку от лагеря палестинских беженцев Эль-Бурейдж.

Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. ХАМАС заявила, что Газа атакована «с суши, моря и воздуха», и сообщила о запуске ракет в сторону Тель-Авива. «Исламский джихад» (организация запрещена в России)* также сообщил об ударе по Израилю, в Сдероте ракеты попали в жилой дом и убежище. Белый дом отказался комментировать происходящее, а WP сообщила, что администрация Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.

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