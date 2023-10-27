Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС России уничтожили 31 самолет и три вертолета ВСУ за месяц

Минобороны: ВС России c 1 октября уничтожили 31 самолет и три вертолета ВСУ

close
100%
Министерство обороны Украины

В министерстве обороны РФ сообщили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) с 1 октября текущего года уничтожили 31 самолет и три вертолета Воздушных сил Украины.

Как заявили в ведомстве, речь идет о 20 самолетах МиГ-29, восьми штурмовиках Су-25, бомбардировщике Су-24, двух учебно-боевых самолетах Л-39 и трех вертолета Ми-8.

24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено 515 самолетов и 253 вертолета Воздушных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий