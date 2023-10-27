ВС России уничтожили 31 самолет и три вертолета ВСУ за месяц

В министерстве обороны РФ сообщили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) с 1 октября текущего года уничтожили 31 самолет и три вертолета Воздушных сил Украины.

Как заявили в ведомстве, речь идет о 20 самолетах МиГ-29, восьми штурмовиках Су-25, бомбардировщике Су-24, двух учебно-боевых самолетах Л-39 и трех вертолета Ми-8.

24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено 515 самолетов и 253 вертолета Воздушных сил Украины.

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