В Сирии произошли взрывы на базе США

Взрывы слышны на американской базе на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По его словам, на территории военной базы США на нефтяном месторождении на востоке Дейр-эз-Зора произошла серия взрывов.

По данным телеканала Al-Mayadeen, база была атакована беспилотниками и ракетными снарядами.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал удары американских военных по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии самообороной.

До этого по данным источника агентства Reuters стало известно, что Соединенные Штаты не согласовывали с Израилем удары, нанесенные истребителями F-16 по двум объектам на территории Сирии.

Ночью 27 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден в ответ на серию атак на позиции американских военных приказал нанести удары по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками».

Ранее Блинкен заявил об ответе США при нападении Ирана на американцев.