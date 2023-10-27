Бывший американский разведчик прокомментировал ход спецоперации России на Украине

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале прокомментировал ход спецоперации России на Украине.

По его словам, Россия проводит операцию по полному уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск, — отметил он.

Риттер уверен, что российский силы в состоянии сделать это сейчас с большим размахом, так как у ВСУ не осталось авиации.

Также он отметил, что действий российских средств противовоздушной обороны многие украинские пилоты отказались взлетать на своих истребителях.

До этого Риттер заявлял, что в США не понимают, каким образом РФ удалось создать такую систему противовоздушной обороны в зоне СВО, которая сбивает практически все украинские самолеты.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.