В ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришка заявил, что движение готово противостоять израильским ВС при проведении ими наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Ар-Ришка отметил, что если израильский премьер Биньямин Нетаньяху решил провести ночью «наземное вторжение в Газу», то ХАМАС готов отразить нападение.

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.