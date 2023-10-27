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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Курской областью

МО РФ: средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата самолетного типа над территорией Курской области.

«27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотник был уничтожен.

В четверг Минобороны России сообщило, что российская противовоздушная оборона перехватила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Курчатова, расположенного рядом с Курской атомной электростанцией.

По информации ведомства, 26 октября около 21:00 была предотвращена попытка украинской стороны совершить террористическую атаку с помощью самолетного типа БПЛА на объекты на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

Ранее российские ученые придумали способ полного саморазрушения БПЛА.

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