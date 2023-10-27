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ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений

ХАМАС утверждает, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха»

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Oded Balilty/AP

Палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха». Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 27 октября пресс-секретарь Армии Обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. По его словам, военные активизировали авиаудары в секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции.

Немногим ранее стало известно, что услуги связи и интернета полностью прекратили работу в секторе Газа.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстанавливает участки границы с сектором Газа, которые были разрушены бойцами палестинского движения ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее в Красном Кресте оценили ситуацию в Газе.

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