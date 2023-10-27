ВСУ использовали ракету AGM-88 HARM для обстрела Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, чтобы нанести удар по городу Донецку. Об этом рассказали в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями украинских солдат (СЦКК).

Как указано в сообщении, населенный пункт подвергся обстрелу днем 27 октября. При этом в 13:55 и 15:05 (совпадает с мск) были зафиксированы пуски пяти украинских снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам.

«Зафиксирован обстрел <...> 15:55 — город Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», — добавили в представительстве региона.

Ракеты AGM-88 HARM при применении с больших высот имеют дальность действия до 100 км и способны развивать скорость до 2280 км в час. В 1983 году данные снаряды впервые поступили на вооружение Военно-воздушных сил США.

24 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за сутки украинские военнослужащие более 50 раз обстреляли территорию республики. По имеющимся данным, всего ВСУ выпустили по региону 170 боевых припасов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил возможность завершения конфликта в обозримом будущем.