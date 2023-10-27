Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа, пишет The Times of Israel, ссылаясь на пресс-секретаря Армии обороны Израиля Дэниела Агари.

По его словам, военные активизировали авиаудары в секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции.

«Воздушные силы наносят масштабный удар по наземным целям», — сказал он, добавив, что сегодня вечером сухопутные силы «расширят» свою деятельность.

Агари отметил, за минувшие два дня пехотные силы и танки Армии обороны Израиля проводили ограниченные рейды в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Также движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.