Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа, пишет The Times of Israel, ссылаясь на пресс-секретаря Армии обороны Израиля Дэниела Агари.
По его словам, военные активизировали авиаудары в секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции.
«Воздушные силы наносят масштабный удар по наземным целям», — сказал он, добавив, что сегодня вечером сухопутные силы «расширят» свою деятельность.
Агари отметил, за минувшие два дня пехотные силы и танки Армии обороны Израиля проводили ограниченные рейды в секторе Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.
Также движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса».
В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.