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Тель-Авив подвергся новому обстрелу со стороны ХАМАС

ХАМАС: силы палестинского движения нанесли новые удары по Тель-Авиву

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Itai Ron/Reuters

Силы палестинского движения ХАМАС нанесли новые удары по израильскому городу Тель-Авиву. Об этом рассказали представители движения, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

«Бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС — «Газета.Ru») обстреливают Тель-Авив», — говорится в сообщении.

Как указано в заявлении, данное решение было принято из-за атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на гражданское население. При этом другие подробности произошедшего пока не уточняются.

27 октября газета The Times of Israel опубликовала материал, в котором рассказала об обстреле Тель-Авива со стороны палестинского движения ХАМАС. По данным издания, одна из ракет попала в жилой дом.

Позже служба экстренной помощи «Маген Давид Адом» заявила, что в результате атаки пострадали четыре человека. Двое мужчин получили ранения средней степени тяжести, а еще двое граждан получили легкие травмы.

В этот же день телеканал Al Arabiya сообщил, что правительство Израиля предлагало ХАМАС завершить боевые действия в обмен на освобождение заложников и выдачу тел граждан страны из сектора Газа. Однако, согласно информации СМИ, палестинское движение отказалось выполнять требования.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов раскрыл, сколько россиян хотят покинуть сектор Газа.

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