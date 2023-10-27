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Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на Запорожском направлении

Минобороны : ВС РФ за неделю отразили 19 атак ВСУ в районах сел Работино и Вербовое

Минобороны РФ сообщило, что на Запорожском направлении российские войска за неделю отразили 19 украинских атак в районах сел Работино и Вербовое.

Согласно сообщению оборонного ведомства, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 435 военнослужащих, 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

До этого глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска в Запорожской области столкнулись с проблемой нехватки свежих резервов.

26 октября Рогов сообщил ТАСС, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.

25 октября Минобороны РФ сообщало, что украинская сторона за сутки потеряла до 85 солдат и четыре танка на Запорожском направлении. Помимо людей и танков, ВСУ также лишились пяти боевых бронированных машин и двух автомобилей. Также российские военные поразили две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу Д-20 и американское орудие М119.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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