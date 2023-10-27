ВСУ за неделю 45 раз атаковали позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ за последнюю неделю отразили 45 атак украинских солдат на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в официальной сводке, опубликованной в Telegram-канале российского министерства обороны.

По данным ведомства, в период с 21 по 27 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 1020 военнослужащих на указанном участке фронта. Также в ходе сражений российские бойцы вывели из строя 14 автомобилей, 20 боевых бронированных машин и три орудия.

«На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 45 атак <...> ВСУ», — указано в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что в атаках принимали участие штурмовые отряды 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад украинских войск. Кроме того, соответствующие операции организовывали бойцы 15-го полка национальной гвардии Украины.

25 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ имитируют наступление на Краснолиманском направлении и в то же время пытаются вернуть под свой контроль утраченные позиции. По словам эксперта, таким образом украинские солдаты надеются «распылить» внимание ВС РФ.

Ранее на Запорожском направлении российские войска захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием.