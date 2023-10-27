Минобороны РФ сообщило о количестве сбитых за неделю снарядов ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что российские войска за неделю перехватили 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре — РСЗО «Ураган».

По информации оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ также перехватили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM и восемь управляемых авиационных бомб «JDAM». Кроме того, была сбита переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200.

25 октября Минобороны России впервые заявило о перехвате американских ракет ATACМS, выпущенных ВСУ. По данным оборонного ведомства, также в зоне спецоперации были перехвачены два снаряда HIMARS и две ракеты HARM. О том, что Украина получила партию ATACМS от США, стало известно 17 октября. Президент Путин позднее заявил, что эти ракеты «кардинально» не могут изменить ситуацию на фронте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» сообщил, что в российских войсках появились зенитные ракетные комплексы (ЗРК), при помощи которых за пять дней сбили 24 самолета Воздушных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.