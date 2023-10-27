Морально-психологическое состояние бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в сражениях на Южно-Донецком и Соледаро-Бахмутском направлениях, находится на критически низком уровне. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, аналогичная ситуация наблюдается на участке фронта в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад». Как следует из заявления министерства, боевой дух украинских солдат заметно ослаб.

«Фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В конце сентября один из бойцов ВСУ, сдавшийся в плен российским войскам на Запорожском направлении, рассказал о десятках дезертиров из-за сложной ситуации в зоне конфликта. Как сказал мужчина, моральное состояние украинских военных ниже среднего.

Он пояснил, что многие солдаты сомневаются в способности Киева одолеть Москву. Тем не менее командование активно уверяет людей в успехе, но в результате все происходит наоборот, уточнил пленный.

Ранее в Китае назвали проблему, сломившую боевой дух украинских военнослужащих.