Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о поставке Украине кассетных боеприпасов турецкого производства

Defense One: Украина в июле 2023 года получила турецкие кассетные боеприпасы

close
100%
Patrick Pleul/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили в июле 2023 года кассетные боеприпасы турецкого производства. Об этом сообщает американский портал Defense One со ссылкой на данные об украинском импорте.

Согласно полученной порталом информации, 31 июля на Украину прибыли 18 партий 155-миллиметровых кассетных снарядов M483A1 с турецкой маркировкой. Каждый из таких снарядов содержит 88 суббоеприпасов, позволяющих наносить урон по увеличенной площади. Отмечается, что украинские войска получили партии всего через несколько недель после начала аналогичных поставок из США.

При этом журналисты отмечают, что доказательств причастности турецкого руководства к поставкам нет, а в документах на импорт снарядов вместо Турции указана компания Romtehnica, принадлежащая Минобороны Румынии.

Всего Украина приобрела 6 074 боеприпаса турецкого производства. Известно, что их выпустили в период с 1994 по 2022 год.

О том, что Турция может поставлять на Украину кассетные снаряды, уже сообщал зимой 2023-го журнал Foreign Policy. В опубликованной изданием статье сообщалось, что турецкая сторона поставляет такие боеприпасы Киеву с конца 2022 года. При этом в недавнем расследовании Defense One уточняется, что в данных импорта есть информация только об июльских поставках этого года.

Ранее сообщалось, что Турция может передать Украине улучшенные дроны Bayraktar.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий