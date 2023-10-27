Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска в Запорожской области столкнулись с проблемой нехватки свежих резервов.

По словам Рогова, в связи с этим киевские власти в экстренном порядке возвращают на передовую подразделения, которые не успели «зализать раны» после боев с российской армией.

«Все это показывает, что наши ребята делают все правильно, сражаются качественно, держат оборону и проводят контратаки», — сказал глава движения.

26 октября подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуацией раненых на Артемовском направлении.

До этого Марочко говорил об имитации ВСУ штурмовых действий на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские бойцы пытаются «распылить» внимание ВС РФ. Марочко уточнил, что российским военнослужащим сейчас приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз со стороны ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.