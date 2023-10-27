Российские средства ПВО полностью уничтожили авиацию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Русские разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ», — рассказал Риттер.

Он пояснил, — не успеют украинские самолеты подняться в воздух, как их тут же сбивают. По словам экс-разведчика, уничтожение авиации ВСУ дало армии РФ большое преимущество: эта ситуация помогла российским военным начать свое наступление.

До этого экс-разведчик раскрыл тревожную для Украины деталь в действиях Соединенных Штатов.

В сентябре американский экс-разведчик заявил, что правительство Украины прекратит свое существование по окончании специальной военной операции. Риттер также добавил, что украинские власти не хотят менять курс и будут дальше продолжать восхвалять и поощрять нацизм.

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