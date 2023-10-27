В Израиле назвали число доставленных в сектор Газа 7 октября заложников

По меньшей мере 233 заложника были похищены и доставлены в сектор Газа 7 октября. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ, бригадного генерала Даниэля Хагари, военные уведомили семьи 229 заложников о том, что их близкие в настоящее время удерживаются в секторе Газа.

До этого представитель делегации палестинского движения в Москве Абу Хамид заявил газете «Коммерсантъ», что ХАМАС не освободит заложников, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня. По его словам, ХАМАС сообщал о своем намерении освободить «гражданских пленных» еще с первых дней войны, однако ему нужно время, чтобы найти всех, кто оказался в секторе Газа 7 октября.

26 октября Министерство иностранных дел России сообщило, что российская сторона обсудила на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

Ранее власти Израиля заявили, что откажутся от проведения наземной операции, если ХАМАС «безоговорочно сдастся» и освободит заложников, подробности – в материале «Газеты.Ru».