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Российские военные уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области

Рогов заявил об уничтожении четырех танков Leopard в Запорожской области

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Martin Meissner/AP

В Запорожской области на Ореховском направлении российские военные уничтожили в бою четыре немецких танка Leopard. Об этом сообщил ТАСС глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Бои шли на участке между Работино и Вербовое. Противник бросил на российские позиции свыше десяти единиц тяжелой бронетехники, из которой не менее шести – немецкие танки, пояснил Рогов.

«Противник был встречен шквальным огнем, четыре танка Leopard, по подтвержденным данным с линии фронта, уничтожены нашими дронами и тяжелой огнеметной системой», — сказал глава движения.

В итоге атаку отбили.

Также Рогов сообщал, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.

До этого общественник сообщал, что две группы диверсантов из Украины были ликвидированы в районе населенного пункта Вербовое на линии фронта в Запорожской области.

Ранее стало известно, что польские специалисты приехали на Украину для ремонта военной техники.

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