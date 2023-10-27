В ДНР заявили об осознании Киевом бессмысленности боевых действий

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил о понимании украинских чиновников бессмысленности боевых действий и того, что США и Европа их бросили. Его слова передает РИА Новости.

Комментируя заявление экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, в котором он призвал Киев поставить точку в конфликте с Россией, Гагин отметил, что на Украине понимают необходимость заключать мир с РФ на ее условиях.

«И все приходят к одному пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй, даже на третий план», — сказал Гагин.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского больше нет возможности оказывать влияние на решения США по оказанию помощи Украине в связи с избранием спикером палаты представителей Соединенных Штатов Майка Джонсона.

Соскин также требовал немедленной отставки Зеленского. По его мнению, сейчас власти Украины не могут одержать победу в военном конфликте. Кроме того, он отметил, что украинские войска несут серьезные потери, а жители страны не хотят идти на фронт.

23 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Зеленский «ничем не управляет» в стране, так как является американской марионеткой.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.