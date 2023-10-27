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Польша отправила на Украину специалистов для ремонта боевой техники

PAP: польские специалисты приехали на Украину для ремонта военной техники

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militaryfactory.com

Сотрудников польской компании PGZ Service Orel направили на Украину для ремонта переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) военной техники. Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на неназванного руководителя группы специалистов.

По данным портала, иногда ремонтники даже работают «в пределах досягаемости российской артиллерии». Они обслуживают различную технику, включая поставляемые Польшей гаубицы Krab, немецкие танки Leopard, а также грузовики с боеприпасами Jelcz. Уточняется, что небольшие дефекты специалисты устраняют на месте, более крупные — на украинских заводах, а наиболее поврежденную технику отвозят в Польшу.

Как рассказал один из рабочих журналистам, некоторая техника, например самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, уже в несколько раз превысила свой срок эксплуатации. Кроме того, отмечается, что за боевыми машинами «усиленно охотятся» российские войска.

Польша оказывает военную поддержку Украине с весны 2022-го. В апреле того года Варшава объявила о передаче Киеву оборудования на €1,5 млрд. За год сумма увеличилась сперва на €1 млрд, а потом еще на €500 млн.

Ранее сообщалось о закупке США тротила у Польши для Украины.

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