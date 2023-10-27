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Немецкий генерал раскрыл правду о ситуации на Купянском направлении

Генерал армии ФРГ Катер назвал ситуацию под Купянском плачевной для ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

ВС России продолжают успешно наступать на Купянском направлении, что делает ситуацию для ВСУ крайне сложной на данном участке фронта. С таким заявлением в эфире канала Welt выступил генерал-лейтенант германской армии в отставке Роланд Катер.

Он подчеркнул, что в районе Купянска российские войска продвигаются, идут метр за метром.

«Это конфликт на истощение. <…> Страшная ситуация», — отметил генерал-лейтенант вооруженных сил Германии.

Катер напомнил, что непогода, которая начнется со дня на день, только ухудшит положение украинской армии.

До этого Минобороны РФ заявляло, что на Купянском направлении российские подразделения группировки войск «Запад» с помощью авиации, артиллерии и ударов тяжелых огнеметных систем за сутки отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что противник потерял до 225 солдат.

27 октября стало известно, что российский спецназ применил против ВСУ «тактику загнанного зверя».

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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