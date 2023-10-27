Стало известно, как повлияли атаки украинских БПЛА на Курскую АЭС

Атаки беспилотных летательных аппаратов на Курскую атомную электростанцию не оказали влияния на работу станции, она работает в штатном режиме. Об этом пресс-служба Курской АЭС сообщила РИА Новости.

По информации Министерства обороны, 26 октября силами противовоздушной обороны в Курской области было перехвачено три украинских дрона.

«Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе Курской АЭС.

В результате инцидента никто не пострадал, повреждений зафиксировано не было. Радиационный фон на станции и в окрестностях «на уровне природных значений».

27 октября сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) три раза пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в городе Курчатове накануне вечером. Отмечалось, что падение второго дрона было зафиксировано военными около 21:30 уже на территории атомной электростанции в зоне кинологического городка.

Ранее российские ученые придумали способ полного саморазрушения беспилотника в случае попадания к противнику.