Словенское предприятие тайно передало Украине разведывательные дроны

Компания из Словении C-Astral поставила украинским войскам разведывательные дроны, не афишировав этот процесс публично. Такую информацию приводит издание Defense News со ссылкой на оператора БПЛА компании Ернея Модерца.

По данным журналистов, поставка включала в себя несколько тактических беспилотников Bramor C4EYE.

«Их действительно используют украинцы, и уже некоторое время. У нас есть определенные каналы связи с войсками, которые их используют, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения», — уточнил в разговоре с изданием Ерней Модерц.

Отмечается, что пока нет информации о том, кто конкретно направил дроны на Украину, сама компания в частном порядке или же словенское министерство обороны, которому в этом случае пришлось бы брать беспилотники из собственных запасов.

Военную технику Словении уже замечали на Украине. Летом 2023 года сообщалось об уничтожении на одном из направлений переданного Словенией танка M-55S.

Ранее военнопленный ВСУ рассказал о плохом обучении украинских солдат в Словении.