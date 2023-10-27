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Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

МО: ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению оборонного ведомства, пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами был произведен боевым расчетом Космических войск ВКС в интересах Минобороны России.

4 октября агентство РИА Новости сообщало, что космические войска РФ с начала 2023 года провели три пуска ракет «Союз-2» с тремя военными спутниками с Плесецка, а также обеспечили 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур.

В марте Воздушно-космические силы России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником.

В ноябре 2022 года Минобороны РФ также сообщало о старте «Союза-2.1б» с Плесецка с военным спутником.

Ранее ВКС России получили новую партию истребителей.

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