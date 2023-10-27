На попавших под удар США территориях Сирии не нашли военных объектов

В сирийских районах, по территории которых ВВС США нанесли удары в ночь на 27 октября, не было военных складов. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источник.

По данным источника, Соединенными Штатами были атакованы районы провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Пентагон утверждает, что там располагались склады с оружием и боеприпасами, которые якобы принадлежали Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС).

До этого Пентагон сообщил, что истребители F-16 Воздушных сил США нанесли удары по складам с оружием и боеприпасами в Сирии.

В ночь на пятницу министр обороны США Ллойд Остин заявил, что глава Белого дома Джо Байден в ответ на серию атак на позиции американских военных приказал нанести удары по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками».

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.