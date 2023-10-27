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В Китае назвали единственный способ решить палестино-израильский конфликт

Спецпосланник КНР Чжай Цзюнь: конфликт Израиля и Палестины решат переговоры

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Eduardo Munoz/Reuters

Возвращение за стол переговоров станет единственным способом разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта. Так считает спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, который провел встречу с заместителем министра иностранных дел королевства Валидом аль-Хурайджи в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

По его словам, ситуация между Палестиной и Израилем крайне серьезна. Решить обострение можно только через прекращение огня и боевых действий. Смягчение ситуации поможет создать необходимые условия для урегулирования, отметил Цзюнь.

Дипломат добавил, что Китай готов поддерживать координацию с Саудовской Аравией и объединять усилия для продвижения в ситуации с Палестиной.

До этого Цзюнь заявлял, что Пекин собирается и дальше оказывать гуманитарную помощь палестинскому народу по двусторонним каналам и через сотрудничество с ООН.

Ранее ХАМАС пообещал Израилю «беспрецедентное поражение».

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