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Израильская армия показала кадры наземного рейда в секторе Газа

Израильская армия показала кадры наземного рейда с бронетехникой в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись наземного рейда с бронетехникой в секторе Газа и авиаударов.

Согласно сообщению израильской армии, за прошедшие сутки ЦАХАЛ провел целенаправленные рейды в секторе Газа и нанес удары по десяткам объектов, принадлежащих радикальной организации ХАМАС в районе Шуджайя и по всему сектору Газа.

Как указали в ЦАХАЛ, удары наносились в том числе по стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного управления и контроля, а также по участникам ХАМАС.

До этого стало известно, что подразделения армии Израиля (ЦАХАЛ) покинули сектор Газа после наземного рейда.

Представитель делегации палестинского движения в Москве Абу Хамид заявлял газете «Коммерсантъ», что ХАМАС не освободит заложников, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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