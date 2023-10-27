Военные Израиля провели наземный рейд на территории сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу провела очередной наземный рейд на территории сектора Газа. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на радио ЦАХАЛ.

Согласно заявлению израильской армии, войска 36-й дивизии ЦАХАЛ в составе пехоты, бронетехники и инженерных войск вошли в сектор Газа и нанесли удары по объектам ХАМАС.

До этого глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания попросил арабские и другие мусульманские страны о поставках оружия и финансовой поддержке.

Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что израильские военные готовятся к проведению наземной фазы операции в секторе Газа.

26 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные уничтожили одного из командиров разведслужбы палестинской радикальной организации ХАМАС Шади Баруда.

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан заявлял, что израильская сторона ведет войну против радикальной организации ХАМАС, которую считает террористической и «виновной в геноциде». По его словам, палестинский народ не является противником еврейского государства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.