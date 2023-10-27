Военные Израиля покинули сектор Газа после рейда

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинули сектор Газа после наземного рейда. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, пехотные, бронетанковые и инженерные силы обследовали территорию в сопровождении вертолетов.

«В рамках операции силы атаковали десятки объектов террористов, в том числе позиции для запуска противотанковых ракет и оперативные штабы, а также боевиков организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

В итоге израильские военные покинули сектор Газа. Никто из них не пострадал.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предложил Нетаньяху план победы над ХАМАС за один день — радикальному движению нужно предложить переговоры.

Экс-разведчик добавил, что в данный момент Израиль проигрывает в политическом плане, потому что Израиль не может победить ХАМАС в прямой конфронтации из-за того, что идеология ХАМАС построена вокруг понятии сопротивления.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.