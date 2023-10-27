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Власти Израиля эвакуировали 125 тыс. жителей приграничных районов с начала конфликта

Израиль эвакуировал 125 тысяч человек из приграничных районов с начала конфликта

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Itai Ron/Reuters

Власти Израиля эвакуировали около 125 тыс. мирных жителей приграничных районов после начала боевых действий с Палестиной 7 октября. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Сначала мирных жителей вывезли из северных и южных районов страны до 4 км от границы с сектором Газа. Позже начались операции по эвакуации жителей городов и общин, расположенных в 4-7 км от границы.

Их поселили в отели и гостевые комнаты за счет государства. По словам главы Национального управления по чрезвычайным ситуациям Йорама Ларедо, власти посоветовали эвакуированным оставаться в отелях до конца 2023 года.

«Мы работаем над выполнением решения правительства и предоставлением необходимых ресурсов», — заключил Ларедо.

Тем временем израильская армия (ЦАХАЛ) начала восстанавливать участки границы с сектором Газа, которые были разрушены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Израильские военные проводят круглосуточные работы по разминированию территории вдоль границы и установке новых систем безопасности.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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