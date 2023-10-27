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Спецназ «Сибирь» уничтожил группу бойцов ВСУ под Клещеевкой

Спецназ «Сибирь» ЮВО уничтожил группу бойцов ВСУ в блиндаже у Клещеевки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Спецназ «Сибирь» Южного военного округа (ЮВО) ликвидировал группу бойцов ВСУ в блиндаже возле Клещеевки на Артемовском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным «Чалый».

«Буквально два часа назад сработали по блиндажу. При помощи миномета калибра 82 миллиметра загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х минометов разбомбили этот блиндаж. Дальше будем работать так же», — поделился «Чалый».

Боец пояснил, что большинство его сослуживцев ранее были штурмовиками, поэтому знают, насколько важна поддержка минометным огнем при наступлении. В ходе боя группа «Чалого» находилась под артиллерийским обстрелом.

До этого в неудачных атаках под Купянском ВСУ потеряли до 225 военных.

Как пояснил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский, ударами авиации и огнем артиллерии отбито шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах деревень Сергеевка, Тимковка и Синьковка.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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