Источник в Пентагоне назвал цели ударов США в Сирии

Истребители F-16 Воздушных сил США нанесли удары по складам с оружием и боеприпасами в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

Ночью 27 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден в ответ на серию атак на позиции американских военных приказал нанести удары по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками».

Глава Пентагона подчеркнул, что США примут «дальнейшие необходимые меры», если проиранские группы продолжат свои атаки на американские войска.

До этого сообщалось, что на американской военной базе в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии произошли взрывы.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.