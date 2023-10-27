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Российский спецназ применил против ВСУ «тактику загнанного зверя»

Спецназ «Сибирь» применяет «тактику загнанного зверя» против ВСУ под Клещеевкой

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Алексей Майшев/РИА Новости

Спецназ «Сибирь» группировки войск «Юг» применяет «тактику загнанного зверя», противодействуя украинской армии под Клещеевкой на Артемовском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военного с позывным «Чалый».

«Работаем за Клещеевку, соответственно, чтобы к Клещеевке никакого подхода не было, по максимуму делаем все возможное», — заявил он, добавив, что сейчас они совершают обстрелы из минометов калибра 82 и 120 мм в паре и по отдельности.

«Чалый» отметил, что такая тактика эффективно используется против пехоты.

Накануне министерство обороны России сообщало, что армия России смогла поразить пункты управления трех украинских бригад в Донецкой народной республике, а также нанесла поражение технике и живой силе противника в 128 районах.

До этого Минобороны РФ заявляло, что на Купянском направлении российские подразделения группировки войск «Запад» с помощью авиации, артиллерии и ударов тяжелых огнеметных систем за сутки отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что противник потерял до 225 военнослужащих.

26 октября тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска. Украинская армия оборудовала опорный пункт и готовилась атаковать на рассвете, отметили в Минобороны России.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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