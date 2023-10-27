Российский спецназ применил против ВСУ «тактику загнанного зверя»

Спецназ «Сибирь» группировки войск «Юг» применяет «тактику загнанного зверя», противодействуя украинской армии под Клещеевкой на Артемовском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военного с позывным «Чалый».

«Работаем за Клещеевку, соответственно, чтобы к Клещеевке никакого подхода не было, по максимуму делаем все возможное», — заявил он, добавив, что сейчас они совершают обстрелы из минометов калибра 82 и 120 мм в паре и по отдельности.

«Чалый» отметил, что такая тактика эффективно используется против пехоты.

Накануне министерство обороны России сообщало, что армия России смогла поразить пункты управления трех украинских бригад в Донецкой народной республике, а также нанесла поражение технике и живой силе противника в 128 районах.

До этого Минобороны РФ заявляло, что на Купянском направлении российские подразделения группировки войск «Запад» с помощью авиации, артиллерии и ударов тяжелых огнеметных систем за сутки отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что противник потерял до 225 военнослужащих.

26 октября тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска. Украинская армия оборудовала опорный пункт и готовилась атаковать на рассвете, отметили в Минобороны России.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.